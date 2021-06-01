Кроме Турции и Танзании: Россия в июне возобновит авиасообщение с девятью странами

С 10 июня возобновится регулярное авиасообщение между Россией и семью странами (Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия). Также с этого дня будут осуществляться чартерные рейсы между столицами РФ и Албании, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Кроме того, с 2 июня перестанет действовать приостановка авиасообщения с Великобританией. Вместе с тем оперштаб продлил ограничения на полёты в Турцию и Танзанию до 21 июня включительно.

В первой половине июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, с 2 июня на взаимной основе три раза в неделю будут осуществляться регулярные рейсы по маршруту Москва — Лондон. Напомним, что авиасообщение с Соединённым Королевством было приостановлено 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового штамма SARS-CoV-2.

При этом с 10 июня принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Австрией (Москва — Вена два раза в неделю), Венгрией (Москва — Будапешт два раза в неделю), Ливаном (Москва — Бейрут один раз в неделю), Люксембургом (Москва — Люксембург один раз в неделю), Маврикием (Москва — Порт-Луи два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю), Хорватией (Москва — Загреб два раза в неделю).

Также в этот день будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Между тем с ещё двумя государствами запрет на осуществление регулярных и чартерных рейсов продлевается до 21 июня включительно.

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Изначально решение о приостановке полётов в Турцию и Танзанию действовало с 15 апреля по 1 июня. Подобная мера была принята российскими властями на основании анализа эпидемиологических данных и обусловлена заботой о здоровье граждан РФ.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Помимо этого, Россия увеличивает число регулярных рейсов с рядом государств, в частности, с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю.

«С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва — Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю», — указали в оперштабе.

Вдобавок, в этот день возобновляются международные рейсы с Германией по маршруту Москва — Мюнхен, а также зарубежные полёты из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Ситуация с COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 9500 новых случаев заболевания коронавирусом, 8994 человека выздоровели, 372 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (3699), Санкт-Петербурге (817) и Московской области (743).

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С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 081 417 человек, из них активных случаев — почти 266 тыс. Выздоровели 4 693 579 (92,37%) человек, умер 121 873 (2,4%). Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 138,5 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 528 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что не видят предпосылок для того, что индийский штамм коронавируса серьёзно повлиял на текущий уровень заболеваемости в России. Таким образом в Центре прокомментировали заявление сингапурского учёного Тек Ик Ина о том, что индийский штамм может спровоцировать более крупную эпидемиологическую «бурю».

«Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса. При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьёзной пандемии», — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН сообщили о готовности поставлять Детскому фонду Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) свою вакцину «КовиВак», которая была зарегистрирована в России 19 февраля.

«ЮНИСЕФ выразил заинтересованность в поставках нашей вакцины, и я думаю, что это возможно, но только после получения от ВОЗ документов о преквалификации и после насыщения нашей вакциной потребностей российского рынка», — заявил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.