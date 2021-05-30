«Показывает лучшие результаты»: в РФПИ сообщили об ажиотажном спросе на «Спутник V» в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всём мире благодаря эффективности и безопасности препарата. По его словам, высокие показатели вакцины подтверждены не только российским опытом, но и данными из других стран. Тем временем в России выявлено 9694 новых случая коронавируса, 3719 из которых зафиксированы в Москве. Мэр города Сергей Собянин заявил, что увеличение числа выявленных случаев COVID-19 связано с продолжительными праздниками, на протяжении которых многие жители города воздерживались от посещения медучреждений, а также сезонными факторами.

«Абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российский препарат «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всём мире.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — приводит ТАСС слова Дмитриева.

Он подчеркнул, что эффективность «Спутника V» подтверждается не только российскими данными, но и сведениями из Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе 2020 года. По результатам анализа эффективность препарата «Спутник V» составила 97,6% среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. К настоящему времени препарат зарегистрирован более чем в 65 странах с общим населением свыше 3 млрд человек.

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«После майских праздников был всплеск»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рост выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 после майских праздников в Москве был связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.

«После майских праздников был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определённый всплеск», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 1».

Кроме того, как отметил мэр Москвы, осенью и весной традиционно наблюдается рост любых простудных заболеваний.

По данным оперштаба, за сутки в России выявлено 9694 новых случая коронавируса. За это время 7386 человек полностью выздоровели, 355 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии специалисты в России зафиксировали 5 063 442 случая коронавируса. За время наблюдения зафиксировано 121 162 летальных исхода, выздоровели 4 677 870 человек. Активными остаются 264 410 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 137,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаётся 527 541 человек.

В Москве за 24 часа подтверждено 3719 новых случаев заболевания. Госпитализированы 916 человек, 59 скончались. В то же время 2547 пациентов с COVID-19 выздоровели.

РИА Новости

© Илья Питалев

Работа над российским препаратом «МИР-19»

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России, учёный-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что учёные из Австралии и США заявили о разработке собственного препарата от коронавируса.

«В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален и он работает на основе механизма интерференции РНК», — отметил он.

По словам Хаитова, российским учёным было «очень любопытно и приятно» узнать, что «ещё один очень сильный коллектив — учёные из Австралии и США — разработали сходный препарат», который также действует на основе механизма интерференции РНК.

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Вместе с тем учёный подчеркнул, что у рассматриваемых препаратов есть существенное отличие. В частности, разница заключается в используемых в них различных генах-мишенях и способе доставки.

«У нас это ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липосом», — заявил он.

Хаитов также высказался о публикации статьи о препарате «МИР-19» в ведущем научном издании Allergy.



«Мы опубликовали нашу статью, она была принята в печать в очень серьёзном научном издании, журнале Allergy (это ведущее в мире издание в области аллергологии и иммунологии) 15 марта 2021 года. А коллеги также опубликовали свою очень сильную работу в авторитетном журнале Molecular Therapy 5 мая 2021 года. То есть мы вот опередили буквально на полтора месяца наших коллег», — подчеркнул он.