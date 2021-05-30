Учёные заявили о большей эффективности вакцин от COVID-19 у мужчин

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Учёные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили более высокую эффективность вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 у мужчин по сравнению с женщинами.
Учёные заявили о большей эффективности вакцин от COVID-19 у мужчин
  • © REUTERS/Shannon Stapleton

По данным исследования, в период с 1 января по 30 апреля 2021 года коронавирус выявили у 10 262 привитых от COVID-19 американцев, среди которых 63% (6446) составляли женщины.

Их средний возраст — 58 лет.

Как уточняет издание Business Insider, это соответствует данным клинических испытаний о меньшей эффективности вакцин от коронавируса для женщин.

В частности, вакцина Pfizer показала эффективность в 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин, а вакцина Johnson & Johnson снизила риск тяжёлого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

В ноябре аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мужчины могут тяжелее переносить коронавирус по сравнению с женщинами в связи с влиянием половых гормонов на функционирование иммунной системы.

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