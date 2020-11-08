Иммунолог объяснил более тяжёлое течение коронавируса у мужчин

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.Ру» рассказал, почему мужчины могут тяжелее переносить коронавирусную инфекцию COVID-19 по сравнению с женщинами.

По его словам, это связано с влиянием половых гормонов на функционирование иммунной системы.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводит к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — рассказал иммунолог.

При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Кроме того, у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза, что является важным фактором при коронавирусе, добавил Болибок.

«Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин», — пояснил иммунолог.

В то же время, как отметил врач, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН, в свою очередь, предостерёг от самолечения при COVID-19.