Иммунолог объяснил более тяжёлое течение коронавируса у мужчин

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.Ру» рассказал, почему мужчины могут тяжелее переносить коронавирусную инфекцию COVID-19 по сравнению с женщинами.
Иммунолог объяснил более тяжёлое течение коронавируса у мужчин
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

По его словам, это связано с влиянием половых гормонов на функционирование иммунной системы.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводит к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — рассказал иммунолог.

При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Кроме того, у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза, что является важным фактором при коронавирусе, добавил Болибок.

«Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин», — пояснил иммунолог.

В то же время, как отметил врач, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН, в свою очередь, предостерёг от самолечения при COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить