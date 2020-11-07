Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции COVID-19.

Он пояснил, что считать частоту дыхания необходимо в состоянии покоя.

«Сели в кресло, успокоились — и просто дышите, считаете своё дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — рассказал врач в беседе с «Лентой.Ру».

При этом, по его словам, особое внимание на данный симптом следует обратить в случае отсутствия повышенной температуры тела.

«Если человек без температуры имеет учащённый ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ лёгких», — сказал Болибок.

Ранее внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что температура выше 37,5 °С встречается у 90% заболевших коронавирусом, ещё у 30% наблюдается одышка.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, в беседе с URA.RU прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.