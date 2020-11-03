Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.

Об этом Сергей Нетесов рассказал в беседе с порталом URA.RU.

«Для эксперимента учёные сравнивали набор групп крови у больных и здоровых людей. И выяснилось, что больных с I группой крови меньше на 10%. Это, конечно, не абсолютно: можно и с этой группой крови тяжело заболеть. Это просто небольшая корреляция», — заключил вирусолог.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.