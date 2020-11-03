Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19
- РИА Новости
Об этом Сергей Нетесов рассказал в беседе с порталом URA.RU.
«Для эксперимента учёные сравнивали набор групп крови у больных и здоровых людей. И выяснилось, что больных с I группой крови меньше на 10%. Это, конечно, не абсолютно: можно и с этой группой крови тяжело заболеть. Это просто небольшая корреляция», — заключил вирусолог.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.