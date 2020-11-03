Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.
Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19
  • РИА Новости

Об этом Сергей Нетесов рассказал в беседе с порталом URA.RU.

«Для эксперимента учёные сравнивали набор групп крови у больных и здоровых людей. И выяснилось, что больных с I группой крови меньше на 10%. Это, конечно, не абсолютно: можно и с этой группой крови тяжело заболеть. Это просто небольшая корреляция», — заключил вирусолог.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить