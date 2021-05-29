Разработчик препарата от коронавируса «МИР-19» рассказал о его уникальности

Директор Института иммунологии ФМБА России, учёный-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал RT об уникальности первого российского препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 «МИР-19».

Он прокомментировал сообщения о том, что учёные из Австралии и США заявили о разработке собственного препарата от коронавируса.

«В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален и он работает на основе механизма интерференции РНК», — отметил он.

Он добавил, что российским учёным было «очень любопытно и приятно» узнать, что «ещё один очень сильный коллектив — учёные из Австралии и США — разработали сходный препарат», который также действует на основе механизма интерференции РНК.

При этом у препаратов есть существенное отличие. По его словам, разница заключается в различных генах-мишенях, используемых в этих препаратах, и способе доставки.

«У нас это ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липосом», — заявил он.

Он отметил, что у разработчиков МИР-19 есть приоритет в разработке подобного препарата. Хаитов отметил, что статья о МИР-19 была опубликована в ведущем научном издании Allergy 15 марта 2021 года. При этом статья западных учёных об их препарате была опубликована в издании Molecular Therapy 5 мая 2021 года.

«То есть мы вот опередили буквально на полтора месяца наших коллег», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «МИР-19» для профилактики и лечения коронавируса.

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