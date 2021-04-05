«Опасаются высоких потребительских свойств»: Гинцбург объяснил, почему в ЕС затягивают с допуском «Спутника V» на рынок

В Брюсселе не спешат допускать «Спутник V» на рынок Европейского союза, поскольку опасаются, что российская вакцина «может задвинуть» аналоги, продвигаемые евробюрократией. Такого мнения придерживается глава института Гамалеи Александр Гинцбург. В начале марта регулятор ЕС по лекарственным средствам начал процедуру экспертизы регистрационного досье «Спутника V». Между тем в Москве закончился набор добровольцев для международных исследований «Спутника Лайт».

«Спутник V» может составить серьёзную конкуренцию продвигаемым в Европе вакцинам от коронавирусной инфекции, поэтому в Брюсселе затягивают решение по допуску препарата на рынок ЕС. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинцбург.

Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины. При этом в СМИ утверждалось, что «Спутник V» вряд ли получит одобрение европейского регулятора раньше мая.

Вместе с тем 30 марта руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются принять срочные меры по дискредитации российской разработки против COVID-19.

Гинцбург также заверил, что вакцинация «Спутник V» не отразится в негативном ключе на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры. Речь, в частности, идёт об уколах ботокса и аугментационной маммопластике.

«Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата — и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», — указал директор центра Гамалеи.

Он также подчеркнул, что разработка НИЦЭМ имени Гамалеи не может оказать никакого влияния на геном человека. По его словам, препарат не размножается в организме и никак не взаимодействует со структурой ДНК.

«Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — констатировал Гинцбург.

РИА Новости

© Алексей Куденко

В свою очередь, основатель частной медицинской сети «Инвитро» врач-реаниматолог Александр Островский призвал граждан России не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку это позволит снизить вероятность дальнейшего распространения и появления новых штаммов инфекции.

«По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы», — сказал он.

По его мнению, отказ от прививок обернётся «тяжёлыми экономическими последствиями» для национальной системы здравоохранения.

Согласно данным опубликованного 3 апреля исследования, которое провело РБК, прививку хотя бы одним компонентом вакцины в России уже сделали 6,93 млн.

В России в гражданский оборот уже вышли две вакцины — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время к ним присоединится вакцина «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

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Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице завершился набор добровольцев для международных испытаний вакцины «Спутник Лайт».

«В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву, необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе десяти городских поликлиник», — заявила она.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о начале международных клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». 22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины. 29 марта в Минздрав России поступило досье на регистрацию препарата.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 8646 новых случаев коронавируса. Были выписаны 7052 пациента, 343 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 589 540. Выздоровели 4 211 133 человека, скончались 100 717.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1876), Санкт-Петербурге (707) и Московской области (593).

Между тем в мире количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 131 млн. Наибольшее число заболевших и умерших зафиксировано в Соединённых Штатах Америки (30,7 млн случаев / 555 тыс. летальных исходов). К тому же, по мнению профессора Университета Миннесоты эпидемиолога Майкла Остерхолма, в США сейчас идёт четвёртая волна COVID-19.

«Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного (британского. — RT) варианта B.1.1.7», — сказал он в эфире Fox News.

Также в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии, значатся Бразилия (12,9 млн / 331 тыс.), Индия (12,4 млн / 164 тыс.), Франция (4,8 млн / 96 тыс.) и Мексика (2,25 млн / 204 тыс.).