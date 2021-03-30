СВР заявила о попытках дискредитировать российские вакцины от COVID-19

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Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.
СВР заявила о попытках дискредитировать российские вакцины от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

По его словам, бюрократические круги в Европе не желают мириться с ситуацией, когда «Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам».

«Они пытаются пресечь эту нездоровую активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учёными вакцины», — цитирует его ТАСС.

По его словам, одним из ярких проявлений этого является недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом всё возрастающей угрозы жизням граждан ЕС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Бретона.

В марте в Сербии заявили об обречённости информационной кампании против «Спутника V».

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