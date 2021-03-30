СВР заявила о попытках дискредитировать российские вакцины от COVID-19
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- РИА Новости
По его словам, бюрократические круги в Европе не желают мириться с ситуацией, когда «Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам».
«Они пытаются пресечь эту нездоровую активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учёными вакцины», — цитирует его ТАСС.
По его словам, одним из ярких проявлений этого является недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом всё возрастающей угрозы жизням граждан ЕС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Бретона.
В марте в Сербии заявили об обречённости информационной кампании против «Спутника V».