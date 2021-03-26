Захарова прокомментировала процесс регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процедуру регистрации вакцины «Спутник V» в Европе.

«Мы обратили внимание на публичные рассуждения ряда представителей Европейской комиссии, включая еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, об отсутствии необходимости в централизованных закупках Евросоюзом российского препарата «Спутник V», — сообщила Захарова на брифинге.

Она сочла такой подход политизированным.

«Хотелось бы надеяться, что подобное отношение к «Спутнику V» со стороны Еврокомиссии (а на самом деле отношение к собственным гражданам и к решению общепланетарной проблемы) не скажется на темпах рассмотрения внесённой Россией заявки на регистрацию отечественной вакцины Европейским агентством лекарственных средств», — добавила официальный представитель МИД.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По словам еврокомиссара, приоритет отдаётся вакцинам, «которые одобрены и производятся на европейской территории».

Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 млн до 350 млн доз препаратов от COVID-19.