Еврокомиссар прокомментировал использование «Спутника V» в ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Нам будет абсолютно не нужен «Спутник V»...» — цитирует РИА Новости Бретона.

По словам еврокомиссара, приоритет отдаётся вакцинам, «которые одобрены и производятся на европейской территории».

Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз препаратов от COVID-19.

Ранее Тьерри Бретон заявил об отсутствии сомнений в том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом. По его словам, России может потребоваться помощь в развёртывании производства вакцины в ЕС.