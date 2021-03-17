Еврокомиссар допустил помощь России в производстве «Спутника V» в ЕС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил об отсутствии сомнений в том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является хорошим препаратом. По его словам, России может потребоваться помощь в развёртывании производства вакцины в ЕС.

«Спутник V» — это, вероятно, хорошая вакцина. В России хорошие учёные, нет причин в этом сомневаться. Они передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам, посмотрим, будет ли она одобрена», — сказал Бретон.

Он добавил, что производственные линии в Европе в настоящее время загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором.

«Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

11 марта Европейский лекарственный регулятор одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.