В Сербии заявили об обречённости информационной кампании против «Спутника V»

Министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что информационная кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обречена на провал.

По его словам, российский препарат «Спутник V» — в настоящий момент «самая эффективная вакцина против коронавируса на свете».

«Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого ещё более сильной», — заявил он в беседе с ТАСС.

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил, что данные российских спецслужб свидетельствуют о том, что США вместе с союзниками планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации вакцины «Спутник V», в том числе подкреплять тезисы о её опасности «инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».