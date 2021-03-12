Источник сообщил о подготовке США кампании по дискредитации «Спутника V»

США вместе с союзниками планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в том числе подкреплять тезисы о её опасности «инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».

Об этом, как заявил высокопоставленный источник в Кремле, свидетельствуют данные российских спецслужб.

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всём мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — сказали в Кремле.

Там добавили, что кампания будет вестись через подконтрольные неправительственные организации, среди которых Агентство США по международному развитию (USAID), фонд Сороса («Открытое общество»*), фонд Thomson Reuters, и через медиаструктуры (BBC, Reuters , Internews).

«Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», — добавил источник.

Целевой аудиторией информационной кампании станут страны Европы, которые зарегистрировали «Спутник V» для экстренного использования, такие как Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония, добавил он.

«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлёвский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы», — цитирует собеседника РИА Новости.

Так, в качестве примера планируется привести Венгрию, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан российской вакциной, добавил высокопоставленный источник.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что за рубежом ведётся информационная кампания против достижений России в медицине.

Как сообщал RT в январе, Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программ в Польше, направленных на противодействие «дезинформации» о COVID-19 и вакцинах от коронавируса.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015