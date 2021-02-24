Путин заявил об информационной кампании против российской медицины

Информационная кампания против достижений России в медицине ведётся за рубежом, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, целенаправленная кампания с бездоказательными обвинениями ведётся по целому ряду вопросов.

«В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что спецслужбы передают политическому руководству страны информацию о планируемых провокациях в этой сфере.

При этом президент подчеркнул, что многие партнёры весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции.