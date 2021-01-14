Госдеп займётся борьбой с «дезинформацией» о COVID-19 в Польше

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программ в Польше, направленных на противодействие «дезинформации» о COVID-19 и вакцинах от коронавируса. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Госдеп займётся борьбой с «дезинформацией» о COVID-19 в Польше
  • РИА Новости

Как следует из документа, инициатива предполагает реализацию в стране «инновационных проектов» по противодействию «распространению ложной информации и дезинформации» о пандемии COVID-19 и вакцинах против коронавируса.

Предполагается, что бороться с такой информацией можно в том числе посредством информационных кампаний, научных семинаров для журналистов, кампаний в соцсетях, образовательных мероприятий для учащихся.

Также в рамках проектов предполагается обучение старшеклассников и студентов вузов «навыкам критического осмысления информации о пандемии COVID-19 и вакцинах», которую они видят в соцсетях. В частности, речь идёт об изучении источников информации и «принятии во внимание повестки дня» конкретных ресурсов, а также о рассмотрении различных точек зрения.

В том числе для этого в американском ведомстве намерены предложить будущим подрядчикам организовать работу по подготовке педагогов к формированию у учащихся обозначенных выше навыков.

Подать заявку на получение гранта могут польские (и в некоторых случаях американские) неправительственные организации, учреждения образования и культуры, СМИ и частные лица.

Как следует из документа, размер одного гранта может варьироваться в пределах от $1 тыс. до $20 тыс., при этом их общее количество, как и общая сумма средств, выделяемых на реализацию программы, не уточняется.

Курировать ход инициативы будут посольство и консульство США в Польше.

В мае 2020 года сообщалось о планах Госдепа оказать содействие реализации онлайн-программ в Польше, направленных в том числе на борьбу с «дезинформацией».

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