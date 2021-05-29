Учёные из Британии и Норвегии заявили о лабораторном происхождении коронавируса

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Британский и норвежский учёные Ангус Далглиш и Биргер Соренсен заявили, что коронавирус SARS-Cov-2 имеет искусственное происхождение. Об этом пишет Daily Mail.
Учёные из Британии и Норвегии заявили о лабораторном происхождении коронавируса
  • AFP

Далглиш и Соренсен считают, что коронавирус SARS-Cov-2 якобы был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань. По их версии, китайские учёные пытались скрыть искусственное происхождение коронавируса.

Учёные утверждают, что китайские специалисты якобы хотели сделать вирус природного происхождения более заразным для того, чтобы лучше изучить потенциальное влияние коронавируса на человека.

По мнению британского и норвежского учёных, китайские специалисты взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, после чего добавили к нему новый «шип», сделав из него опасный SARS-Cov-2.

Далглиш и Соренсен заявляют, что на это якобы указывает ряд из четырёх аминокислот, найденных в «шипе» коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведслужбы не пришли к окончательному выводу об истоках происхождения COVID-19.

В конце марта Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.

В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».

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