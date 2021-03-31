МИД КНР призвал изучить версию об утечке коронавируса в других странах
- Reuters
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин.
По её словам, члены экспертной группы ВОЗ заявили, что «в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру».
«Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухани уже прошли. Но когда «Форт-Детрик» откроется для экспертов?» — цитирует её ТАСС.
Также в МИД Китая заявили о готовности китайской стороны к дальнейшему сотрудничеству с ВОЗ в рамках исследования происхождения коронавируса.
«Оно должно носить глобальный характер и не быть ограничено каким-либо регионом мира», — сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.