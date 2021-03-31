МИД КНР призвал изучить версию об утечке коронавируса в других странах

Короткая ссылка
Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.
МИД КНР призвал изучить версию об утечке коронавируса в других странах
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

По её словам, члены экспертной группы ВОЗ заявили, что «в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру».

«Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухани уже прошли. Но когда «Форт-Детрик» откроется для экспертов?» — цитирует её ТАСС.

Также в МИД Китая заявили о готовности китайской стороны к дальнейшему сотрудничеству с ВОЗ в рамках исследования происхождения коронавируса.

«Оно должно носить глобальный характер и не быть ограничено каким-либо регионом мира», — сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить