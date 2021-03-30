Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в его заявлении по случаю публикации доклада о визите группы экспертов ВОЗ в Китай.
Гебрейесус рассказал, что эксперты посетили несколько лабораторий в Ухани для изучения версии о передаче вируса человеку в результате лабораторного инцидента.
По его словам, группа пришла к выводу, что «утечка в лаборатории» является наименее вероятной версией происхождения коронавируса. При этом Гебрейесус подчеркнул, что «это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями, включающими специалистов-экспертов», которые он «готов развернуть».
«Я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надёжных выводов потребуются дополнительные данные и исследования», — отметил он.
Ранее сообщалось, что ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай.