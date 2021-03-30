ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 40-страничный доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай, целью которой было установить источник происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

В докладе говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, источник коронавируса до сих пор не обнаружен, продолжают рассматриваться гипотезы о его происхождении.

«Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока ещё не нашли источник этого вируса и должны продолжать следовать путём науки», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что эксперты изучили роль рынка в Ухани в начале пандемии.