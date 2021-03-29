РИА Новости: эксперты изучили роль рынка в Ухани в начале пандемии

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Многие из первых случаев заболевания COVID-19 были связаны с рынком морепродуктов «Хуанань» в Ухани, при этом некоторые ранние случаи коронавируса не относились к этому месту.
РИА Новости: эксперты изучили роль рынка в Ухани в начале пандемии
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект отчёта Международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения.

«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года. — RT) может составлять случаи, не связанные с рынком «Хуанань», что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок «Хуанань» не был первоначальным источником вспышки», — говорится в проекте.

Эксперты отмечают, что нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка «Хуанань».

В миссии ВОЗ также заявили, что наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.

Как ожидается, доклад о визите экспертов в Ухань опубликуют 30 марта.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал публикацию доклада, подготовленного по итогам работы в Китае миссии экспертов.

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