В ВОЗ анонсировали публикацию доклада о происхождении COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал публикацию доклада, подготовленного по итогам работы в Китае миссии экспертов, занимавшихся выяснением происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Он заявил, что «доклад ещё не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго».

«Завтра у нас будет брифинг для миссий стран-членов», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По словам генерального директора организации, «после этого брифинга он будет предан гласности — его опубликуют на сайте ВОЗ».

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.