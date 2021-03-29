В ВОЗ анонсировали публикацию доклада о происхождении COVID-19
- Reuters
Он заявил, что «доклад ещё не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго».
«Завтра у нас будет брифинг для миссий стран-членов», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
По словам генерального директора организации, «после этого брифинга он будет предан гласности — его опубликуют на сайте ВОЗ».
18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.