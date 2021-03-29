В ВОЗ анонсировали публикацию доклада о происхождении COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал публикацию доклада, подготовленного по итогам работы в Китае миссии экспертов, занимавшихся выяснением происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ анонсировали публикацию доклада о происхождении COVID-19
  • Reuters

Он заявил, что «доклад ещё не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго».

«Завтра у нас будет брифинг для миссий стран-членов», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По словам генерального директора организации, «после этого брифинга он будет предан гласности — его опубликуют на сайте ВОЗ».

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны. 

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