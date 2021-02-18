В ВОЗ считают маловероятной версию о завозе коронавируса в КНР извне

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.
В ВОЗ считают маловероятной версию о завозе коронавируса в КНР извне
  • Reuters

Об этом заявил глава посетившей Китай международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Он объяснил, что в Китае были проведены широкомасштабные исследования по данному вопросу, но «были выявлены единицы положительных результатов».

«Поэтому идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку — это не та идея, на которой мы фокусируемся», — сказал Эмбарек.

По его словам, в ВОЗ «фокусируются на рынке в Ухани, в частности, на торговле замороженным мясом».

«Это совершенно другая линия трансмиссии. Здесь речь не идёт о международной торговле», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.

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