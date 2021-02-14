В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог попасть в Ухань

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Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак, побывавший в китайском городе Ухань, предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.
В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог попасть в Ухань
  • Reuters

Такое мнение он выразил в интервью The New York Times.

«Я бывал на многих из них, и там часто смешаны виды: циветты, хорьки, барсуки, енотовидные собаки. Эти животные могут заразиться от летучих мышей», — сказал учёный.

Он добавил, что люди, работающие на таких фермах, могли инфицироваться и привезти вирус, либо он прибывает в живых или умерших животных прямо на рынок.

«Это оказывается на рынке, будь то рынок животных и морепродуктов Хуанань или другой рынок в Ухани, где присутствует плотное скопление людей, перемещающихся по этим рынкам», — рассказал Дасзак.

По его словам, некоторые специалисты ВОЗ не смогли получить данные части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае.

В ноябре 2020 года старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс сообщил, что вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться.

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