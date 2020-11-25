В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс сообщил, что вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться.

По его словам, существует два вероятных сценария передачи. Первый — переход вируса прямо от летучей мыши к человеку и его быстрая адаптация. Эксперт отметил, что это маловероятный сценарий.

«Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешёл на человека», — рассказал Конингс.

Он отметил, что более эффективные средства от COVID-19 получится создать, если удастся найти версию коронавируса, которая ещё не адаптировалась к человеку.

В октябре сообщалось, что учёные выявили коронавирусы у летучих мышей в России.