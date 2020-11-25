В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку
- Reuters
По его словам, существует два вероятных сценария передачи. Первый — переход вируса прямо от летучей мыши к человеку и его быстрая адаптация. Эксперт отметил, что это маловероятный сценарий.
«Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешёл на человека», — рассказал Конингс.
Он отметил, что более эффективные средства от COVID-19 получится создать, если удастся найти версию коронавируса, которая ещё не адаптировалась к человеку.
В октябре сообщалось, что учёные выявили коронавирусы у летучих мышей в России.