Учёные выявили коронавирусы у летучих мышей в России

Специалисты выявили коронавирусы у летучих мышей в России, однако о конкретном типе вируса говорить пока рано. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Какие-то (пока неизвестно, какие именно) коронавирусы у летучих мышей, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — рассказала Сперанская РИА Новости.

Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, например лисы и ежи, которые могут переносить опасные для человека вирусы.

Сперанская добавила, что человеку достаточно не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания. Специалист подчеркнула, что исследование этих животных не завершено, оно будет продолжаться ещё около двух лет.

В июле стало известно, что российские учёные планируют исследовать геномы сибирских летучих мышей на наличие коронавируса.