Учёные исследуют геном летучих мышей в Сибири на наличие коронавируса

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Российские учёные планируют исследовать геномы сибирских летучих мышей на наличие коронавируса.
Учёные исследуют геном летучих мышей в Сибири на наличие коронавируса
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

«Летучие мыши — это один из тех объектов, который, как считается, занёс коронавирус в человеческую популяцию. У нас есть много видов таких же летучих мышей, как и в Китае. Поэтому интересно оценить, есть ли у нас вирус», — сказал он РИА Новости.

Учёный отметил, что коронавирус передался человеку в Китае, потому что там большая численность населения и большая популяция летучих мышей, однако это не значит, что летучие мыши в России не могут тоже быть носителями коронавируса.

«Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы», — сказал он.

«Если всё будет хорошо», то собранный материал начнут исследовать в сентябре или ноябре, добавил Шестопалов.

Биологический материал летучих мышей планируют собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии.

Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие к настоящему времени мутации коронавируса не меняли его свойства.

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