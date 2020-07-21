Учёный прокомментировал мутацию коронавируса

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Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие к настоящему времени мутации коронавируса не меняли его свойства. Об этом информирует РИА Новости.
Учёный прокомментировал мутацию коронавируса
  • Pixabay

Базыкин отметил, что есть «слабый сигнал», указывающий на то, что, возможно, одна из мутаций увеличивает способность коронавируса передаваться, но этот эффект «слабый» и «это не то, о чём надо волноваться».

«Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — сказал он.

При этом профессор добавил, что ситуация может измениться.

Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи сообщил об эффективности ультрафиолета против коронавируса.

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