Учёный прокомментировал мутацию коронавируса
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Базыкин отметил, что есть «слабый сигнал», указывающий на то, что, возможно, одна из мутаций увеличивает способность коронавируса передаваться, но этот эффект «слабый» и «это не то, о чём надо волноваться».
«Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — сказал он.
При этом профессор добавил, что ситуация может измениться.
Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи сообщил об эффективности ультрафиолета против коронавируса.