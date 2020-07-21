Учёный прокомментировал мутацию коронавируса

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что произошедшие к настоящему времени мутации коронавируса не меняли его свойства. Об этом информирует РИА Новости.

Базыкин отметил, что есть «слабый сигнал», указывающий на то, что, возможно, одна из мутаций увеличивает способность коронавируса передаваться, но этот эффект «слабый» и «это не то, о чём надо волноваться».

«Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — сказал он.

При этом профессор добавил, что ситуация может измениться.

Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи сообщил об эффективности ультрафиолета против коронавируса.