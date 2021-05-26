Байден заявил, что у разведки нет точных данных о происхождении COVID-19

Американская разведка не пришла к окончательному выводу об истоках происхождения коронавируса, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, в марте его советник поручил разведсообществу подготовить доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с заражённым животным или вследствие аварии в лаборатории.

«На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев», но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США удвоить усилия по сбору и анализу информации и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

Ранее в МИД Китая опровергли сообщения о тяжёлой болезни в ноябре 2019 года трёх сотрудников Уханьского института вирусологии.