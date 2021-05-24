МИД Китая опроверг сообщения о болезни трёх вирусологов до пандемии

Сообщения о тяжёлой болезни в ноябре 2019 года трёх сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствуют действительности, заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил дипломат, в заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта ни один сотрудник института не заболел коронавирусом.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки написала, что трое учёных из Уханя тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью.

Именно в этом городе в декабре того года была впервые зафиксирована вспышка COVID-19.