WSJ: трое учёных института вирусологии в Ухани тяжело болели в ноябре 2019 года

Как минимум трое китайских учёных из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Согласно данным издания, «в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре».

При этом не утверждается, что учёные болели непосредственно COVID-19.

«Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна», — подчёркивает издание.

Ранее сообщалось, что республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США рассказали о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19.