WSJ: трое учёных института вирусологии в Ухани тяжело болели в ноябре 2019 года

Короткая ссылка
Как минимум трое китайских учёных из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Согласно данным издания, «в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре».

При этом не утверждается, что учёные болели непосредственно COVID-19.

«Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна», — подчёркивает издание.

Ранее сообщалось, что республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США рассказали о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить