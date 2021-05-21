В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса

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Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США рассказали о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на их доклад.
В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что вспышка коронавирусной инфекции могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.

По словам республиканцев, американские дипломаты ещё в 2017 году упоминали, что лаборатория в Ухане занимается небезопасными исследованиями коронавирусов без соблюдения необходимых протоколов.

Кроме того, в публикации упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане.

«Существует мало доказательств, подтверждающих заявление КНР о том, что COVID-19 был естественным явлением, перескочившим с некоторых других видов животных на человека», — отмечается в сообщении.

Ранее российский эксперт миссии ВОЗ в Китае Владимир Дедков прокомментировал выводы миссии ВОЗ о происхождении коронавируса.

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