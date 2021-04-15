ФМБА за год получило десять патентов на препараты от коронавируса
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя ФМБА Веронику Скворцову.
Скворцова рассказала об итогах работы агентства в 2020 году и задачах на 2021 год.
«За год научными организациями ФМБА получено 64 патента на изобретение, из которых десять — в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19, оформлен один секрет производства ноу-хау», — заявила она.
Ранее сообщалось, что ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием «МИР-19».