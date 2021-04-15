ФМБА за год получило десять патентов на препараты от коронавируса

В Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России в 2020 году поступило десять патентов на разработку препаратов для диагностики, профилактики и лечения коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

Скворцова рассказала об итогах работы агентства в 2020 году и задачах на 2021 год.

«За год научными организациями ФМБА получено 64 патента на изобретение, из которых десять — в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19, оформлен один секрет производства ноу-хау», — заявила она.

Ранее сообщалось, что ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием «МИР-19».