ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19

Короткая ссылка
ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием «МИР-19».
ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19
  • РИА Новости

«Препарат называется «МИР-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК», — говорится в сообщении агентства.

Лекарственный препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.

Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат безопасен для человека и не влияет на человеческий геном и иммунитет.

«Но при этом высокоэффективно выключает копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — сказала она.

В конце декабря 2020 года ФМБА получило разрешение на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить