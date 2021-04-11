ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19
- РИА Новости
«Препарат называется «МИР-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК», — говорится в сообщении агентства.
Лекарственный препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.
Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат безопасен для человека и не влияет на человеческий геном и иммунитет.
«Но при этом высокоэффективно выключает копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — сказала она.
В конце декабря 2020 года ФМБА получило разрешение на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19.