ФМБА получило разрешение на исследования лекарства от COVID-19

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ФМБА России получило разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19, который был разработан в рамках госзадания учёными Института иммунологии агентства.
ФМБА получило разрешение на исследования лекарства от COVID-19
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, если клинические исследования подтвердят эффективность, «это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире».

Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса.

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