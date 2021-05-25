Центр Чумакова рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19

Директор Федерального центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что ведомство направило документы о вакцине от COVID-19 в Минздрав и надеется начать третью фазу исследований через несколько недель.

«Мы подали (документы. — RT), нам задали дополнительные вопросы, как это бывает, мы на них ответили, ждём. Думаю, неделя-другая, и начнём третью стадию испытаний «КовиВака», — сказал он в интервью «Известиям».

Ишмухаметов добавил, что в исследованиях примут участие добровольцы старше 60 лет и группы людей, отягощённых разными заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, с хроническим обструктивным заболеванием лёгких.

«Это наша следующая задача третьей фазы. Мы попросили порядка трёх с лишним тысяч испытуемых, но, наверное, это число будет расширяться», — отметил специалист.

Ранее Ишмухаметов заявил, что центр Чумакова в ближайшее время планирует нарастить производство вакцины от коронавируса.