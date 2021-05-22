В центре Чумакова заявили о планах нарастить выпуск вакцины «КовиВак»
«Вакцина уже пошла в гражданский оборот. Наши мощности — это порядка 7—10 млн доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счёт модернизации оборудования», — рассказал он на марафоне «Новое знание» в Новосибирске.
По словам главы центра Чумакова, главным преимуществом вакцины «КовиВак» можно назвать отсутствие каких либо побочных эффектов.
Первые партии вакцины «КовиВак» производства центра Чумакова начали поступать в российские регионы в середине апреля.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».