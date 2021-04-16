Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы
- © ФНЦИ и разработки им. М.П. Чумакова
- РИА Новости
«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак», созданной в центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера (15 апреля. — RT) поздно вечером были отправлены в российские регионы», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что вакцина «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».