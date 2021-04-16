Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы

Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» производства центра им. Чумакова направлены в российские регионы, сообщил гендиректор научной организации Айдар Ишмухаметов.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак», созданной в центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера (15 апреля. — RT) поздно вечером были отправлены в российские регионы», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что вакцина «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».