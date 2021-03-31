Мурашко назвал срок поступления вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

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Вакцина от коронавируса «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко назвал срок поступления вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
  • © ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова
  • РИА Новости

«Я думаю, что она в первую декаду апреля появится. Уже первые партии будут доступны», — цитирует ТАСС Мурашко.

Мурашко уточнил, что на данный момент вакцина проходит процедуру контроля качества.

«У нас очень жёсткая система по выходу для использования», — добавил министр здравоохранения.

По его словам, российская система контроля является одной из лучших в мире.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

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