Мурашко назвал срок поступления вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
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- РИА Новости
«Я думаю, что она в первую декаду апреля появится. Уже первые партии будут доступны», — цитирует ТАСС Мурашко.
Мурашко уточнил, что на данный момент вакцина проходит процедуру контроля качества.
«У нас очень жёсткая система по выходу для использования», — добавил министр здравоохранения.
По его словам, российская система контроля является одной из лучших в мире.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.