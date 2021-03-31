Мурашко назвал срок поступления вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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РИА Новости