«Никаких исключений»: что известно о недопуске болельщиков на матч Евро-2020 Дания — Россия

В УЕФА подтвердили информацию о том, что российские болельщики не смогут приехать в Копенгаген на матч группового этапа Евро-2020, в котором подопечные Станислава Черчесова встретятся с Данией. Такое решение приняли власти страны в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. В РФС попытались добиться послабления, однако это не принесло никакого результата. Экс-нападающий Никита Симонян предположил, что запрет может иметь под собой политические основания, а комментатор Дмитрий Губерниев призвал отнестись к нему с пониманием.

«Правила применяются ко всем государствам»

До старта чемпионата Европы по футболу остаётся чуть меньше недели. Долгожданный турнир станет большим событием не только для национальных команд, но и для болельщиков, которые смогут насладиться противостоянием лучших игроков континента после затянувшегося перерыва. Однако пандемия коронавируса продолжает вносить свои коррективы, а у российских поклонников футбола возникли проблемы в связи с ограничениями властей Дании на въезд иностранных граждан.

В Международной ассоциации футбольных федераций (УЕФА) подтвердили, что государство не намерено вводить послабления для россиян, желающих посетить матч группового этапа Россия — Дания, который пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

«Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией (DBU) в Министерство иностранных дел Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу сделано не было», — цитирует представителей УЕФА ТАСС.

О новых ограничениях стало известно накануне, о чём сообщила пресс-служба посольства Дании в РФ. Отмечается, что из-за того, что Россия по-прежнему входит в список стран с нестабильной эпидемиологической ситуацией, её граждане могут попасть в скандинавскую страну только при наличии серьёзных обоснований, а посещение матча Евро-2020 классифицируется как туризм. Именно поэтому выдача виз была временно ограничена.

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Некоторые послабления существуют для вакцинированных граждан. Однако российские «Спутник V» и «КовиВак» не входят в списки одобренных Евросоюзом препаратов.

По оценкам Российского футбольного союза (РФС), матч в Копенгагене, который станет последним для подопечных Станислава Черчесова на групповом этапе, планировали посетить около 2,5 тыс. российских болельщиков. В связи с этим в организации попытались сделать всё возможное, чтобы смягчить требование датских властей. Соответствующая просьба была направлена в УЕФА. Однако это не принесло положительного результата.

«Ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. УЕФА в полной мере осведомлены об этом», — приводит слова представителей посольства Дании РБК.

«Тут замешана политика»

Несмотря на объяснение датской стороны, в России к запрету на въезд болельщиков отнеслись крайне негативно. Так, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев предположил, что он может являться «завуалированным политическим решением».

«С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счёту, какой волны коронавируса. Рисковать ради этого одним решением по допуску болельщиков никто не станет. Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплёки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

С его мнением согласился первый вице-президент РФС, экс-нападающий «Спартака» Никита Симонян. Он отметил, что не верит в то, что запрет связан исключительно с пандемией.

«Это вызывает непонимание и удивление. Европа и мир везде и всюду кричали, что спорт вне политики — и вот на тебе. Не мы же инициаторы таких шагов, а, оказывается, они… Поэтому грустно на это всё реагировать, честно говоря. Уверен, тут замешана политика. Можем ли мы как-то повлиять? Не знаю, в принципе какие-то уговоры-разговоры со стороны УЕФА должны быть. Хотелось бы всё-таки узнать причину», — приводит слова Симоняна «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Россия, напротив, разрешила въезд не только гражданам других стран-участниц Евро-2020, но всем болельщикам, которые приобрели билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Напомним, здесь выступят Бельгия, Польша, Финляндия, Швеция и Словакия. Кроме того, «Газпром-Арена» примет одну четвертьфинальную встречу.

Этот факт отметил депутат РФ Дмитрий Свищёв, предположивший, что российской стороне не стоило делать таких послаблений.

«Окончательный недопуск российских болельщиков в Данию — это совершенное безобразие. По надуманным причинам не впускать наших людей — это вообще что такое? При этом ведь мы признаём и приглашаем иностранцев к нам на Евро. К сожалению, спорт и медицина стали инструментом политического давления на наше государство. Какое отношение к этому имеет футбол — непонятно. В Европе не хотят видеть наших болельщиков и нашу страну, пытаются создать давление со всех сторон, вызвать недовольство фанатов», — сказал Свищёв Sport24.

А олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова и вовсе заявила, что решение не пускать в Данию даже вакцинированных россиян можно трактовать как нарушение прав человека.

«В Олимпийской хартии есть правило, что когда какие-то политики пытаются вмешаться в дела спортивной общественной организации, то в такой стране блокируется даже олимпийский комитет. Если на олимпийский комитет будет оказывать влияние какая-либо страна, то она будет дисквалифицирована за это. Сделано это для того, чтобы политики не лезли и понимали, что они могут навредить своей же стране», — пояснила Журова.

Однако не все были настроены столь категорично. Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал с пониманием отнестись к решению Дании. Ранее о том, что в нём не стоит искать политическую подоплёку, высказывался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Можно только выразить крайнее сожаление в связи с таким решением датчан, но я здесь не вижу никакой политики, не вижу никакого умышленного ущемления интересов нашей сборной. Так сложились обстоятельства. Если бы у нас была серьёзная эпидемиологическая обстановка, то, конечно, и мы бы никого не пустили бы. Например, как Израиль, который вообще закрыл границы для всех — и привитых, и непривитых», — сказал Колосков «Газете.ру».