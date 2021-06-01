В РФС высказались о ситуации с недопуском российских болельщиков на матч Евро-2020 с Данией

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Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал ситуацию с отказом властей Дании пускать российских болельщиков на территорию страны на матч Евро-2020 в Копенгагене.
В РФС высказались о ситуации с недопуском российских болельщиков на матч Евро-2020 с Данией
  • РИА Новости

«Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать разрешению вопроса о допуске болельщиков сборной России на матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро-2020, хотя российская сторона позволила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной России в важнейшем матче. Надеемся, что власти Дании пойдут нам навстречу», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч сборных России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Совет Евросоюза ввёл рекомендации для стран относительно правил пересечения границы ЕС, согласно которым разрешено пускать на территорию Союза всех, кто прошёл вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Ранее Свищёв назвал преступлением отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро-2020.

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