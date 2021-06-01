Свищёв назвал преступлением отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро-2020

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на матч группового этапа чемпионата Европы в Дании.
Свищёв назвал преступлением отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро-2020
  • РИА Новости

«Политика пришла не только в спорт, но и в медицину. Датчане пошли на поводу. Это всё придумано. Сейчас подобные заявления — рычаг давления на россиян. Объяснений такому решению нет. Это безумие, граничащее с преступлением. У России есть душа, и мы всех пускаем. А в Европе — прагматизм. Мы любим спорт, готовы провести лучшие международные соревнования. А многим это не нравится. Многие не хотят видеть сильную Россию, потому используют разные рычаги давления», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. 21 июня на стадионе «Паркен» в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы состоится матч сборной России и команды Дании.

Ранее Колосков предложил решить вопрос о недопуске Данией российских болельщиков на Евро-2020 дипломатическим путём.

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