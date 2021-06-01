Колосков предложил решить вопрос о недопуске Данией российских болельщиков на Евро-2020 дипломатическим путём

Короткая ссылка
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на матч группового этапа чемпионата Европы в Дании.
Колосков предложил решить вопрос о недопуске Данией российских болельщиков на Евро-2020 дипломатическим путём
  • РИА Новости

«Конечно, это несправедливо. Тяжело что-то сказать. Если предпринимать ответные шаги, то будет несправедливо к датским болельщикам! Что же касается наших фанатов, то здесь ничего не поделаешь. Есть решение ЕС, в соответствии с которым туда могут путешествовать граждане лишь с одобренными вакцинами. Время у нас ещё есть, нужно решать этот вопрос. Возможно, стоит это сделать на уровне дипломатов. Или на уровне федерации футбола, УЕФА. Думаю, что последнее слово всё равно будет за датскими властями. Сигнал понятен, но нужно попробовать решить всё в пользу наших болельщиков», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания должен состояться 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Ранее Губерниев объяснил, почему Дания отказывается пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить