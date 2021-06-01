Колосков предложил решить вопрос о недопуске Данией российских болельщиков на Евро-2020 дипломатическим путём

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на матч группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Конечно, это несправедливо. Тяжело что-то сказать. Если предпринимать ответные шаги, то будет несправедливо к датским болельщикам! Что же касается наших фанатов, то здесь ничего не поделаешь. Есть решение ЕС, в соответствии с которым туда могут путешествовать граждане лишь с одобренными вакцинами. Время у нас ещё есть, нужно решать этот вопрос. Возможно, стоит это сделать на уровне дипломатов. Или на уровне федерации футбола, УЕФА. Думаю, что последнее слово всё равно будет за датскими властями. Сигнал понятен, но нужно попробовать решить всё в пользу наших болельщиков», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания должен состояться 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Ранее Губерниев объяснил, почему Дания отказывается пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020.