Губерниев объяснил, почему Дания отказывается пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с отказом Дании пускать российских болельщиков на территорию страны во время Евро-2020.

«Насколько я понимаю, здесь всё зависит от Всемирной организации здравоохранения. По моей информации, нашу вакцину вскоре одобрят. Вакцина у нас прекрасная, прививки делать нужно! Здесь очень простая история: или ты болеешь, или вакцинируешься. К сожалению, нам остаётся лишь ждать признания ВОЗ. Нам тоже нужно быть осторожными в плане антиковидных мер. Сейчас в мире идёт война вакцин. Мы здесь стали заложниками ситуации», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Совет Европейского союза ввёл рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границ ЕС, согласно которым разрешено пускать на территорию Евросоюза всех, кто прошёл вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Ранее сообщалось, что Дания отказалась пускать на территорию страны российских болельщиков во время Евро-2020.