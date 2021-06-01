Дания отказалась пускать на территорию страны российских болельщиков во время Евро-2020

Короткая ссылка
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Копенгагене.
Дания отказалась пускать на территорию страны российских болельщиков во время Евро-2020
  • globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил гендиректору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность данным решением. Текст письма приводит «Спорт-Экспресс».

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» выражает обеспокоенность ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на матч группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на игру. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на этот матч и предложить механизм решения проблемы», — сообщается в письме Алаева в УЕФА.

Совет ЕС ввёл рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границ Евросоюза, согласно которым разрешено пускать на территорию ЕС всех, кто прошёл вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины в число одобренных не входят.

Чемпионат Европы состоится в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также один поединок 1/8 финала.

Ранее Ибрагимович высказался о пропуске Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить