Дания отказалась пускать на территорию страны российских болельщиков во время Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил гендиректору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность данным решением. Текст письма приводит «Спорт-Экспресс».

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» выражает обеспокоенность ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на матч группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на игру. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на этот матч и предложить механизм решения проблемы», — сообщается в письме Алаева в УЕФА.

Совет ЕС ввёл рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границ Евросоюза, согласно которым разрешено пускать на территорию ЕС всех, кто прошёл вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины в число одобренных не входят.

Чемпионат Европы состоится в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также один поединок 1/8 финала.

Ранее Ибрагимович высказался о пропуске Евро-2020.