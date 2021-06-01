Ибрагимович высказался о пропуске Евро-2020

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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о пропуске чемпионата Европы по футболу — 2020.
Ибрагимович высказался о пропуске Евро-2020
  • Reuters

«Жаль, что меня не будет на Евро-2020, но я никогда не сдамся», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Striscia La Notizia.

Напомним, Ибрагимович получил травму в матче 35-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом». Позже главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что нападающий пропустит чемпионат Европы из-за травмы.

В прошедшем сезоне швед принял участие в 19 матчах Серии А, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии на Евро-2020.

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