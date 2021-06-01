Защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии на Евро-2020

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Защитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна прокомментировал непопадание в состав сборной Италии на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии на Евро-2020
  • Reuters
  • © Stoyan Nenov

«Это был мой лучший сезон, после 30 лет защитник начинает показывать свою лучшую игру. Я поражён и озлоблен», — цитирует Огбонну Football Italia.

По мнению защитника, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не принял во внимание борьбу «Вест Хэма» с лондонским «Челси» за Лигу чемпионов в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«В спорте должна преобладать меритократия, и на этот раз, на мой взгляд, этого не произошло», — сказал он.

В прошедшем сезоне АПЛ Огбонна принял участие в 28 матчах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне может сыграть против сборной России на Евро-2020.

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