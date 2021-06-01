Де Брёйне может сыграть против сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился деталями ситуации с травмой полузащитника национальной команды Кевина Де Брёйне.

«Сейчас Де Брёйне необходимо пройти много дополнительных тестов, чтобы увидеть, в каком он состоянии. Мы будем очень осторожны. Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

Тренер отметил, что Де Брёйне не нужна операция, которая могла бы поставить под сомнение его участие в чемпионате Европы по футболу.

«В течение следующей недели мы получим более чёткую картину состояния Де Брёйне», — сказал он.

Напомним, что полузащитник национальной команды Бельгии получил травму при столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Матч Россия — Бельгия пройдёт в первом туре группового этапа. Встреча состоится 12 июня.

Ранее Черчесов заявил, что Фернандес сыграет на Евро-2020.