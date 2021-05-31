Черчесов: Фернандес сыграет на Евро-2020

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, сыграет ли защитник национальной команды Марио Фернандес на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Черчесов: Фернандес сыграет на Евро-2020
  • РИА Новости

«Да, он сыграет на чемпионате Европы. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить так, чтобы не было рецидива. Фернандеса проверили и в Москве. Была бы серьёзная травма, действовали бы по-другому. Он уже занимается с большой нагрузкой. Черышев получил один день отдыха. Сделали снимки. Нога в нормальном состоянии. Самошников вечером пожаловался на боль в задней поверхности бедра. Завтра сделаем ему МРТ. Надеемся, ничего страшного. Но завтра они однозначно не сыграют», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее Черчесов высказался о тактике сборной России на матч с Польшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить