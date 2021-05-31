Черчесов: Фернандес сыграет на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, сыграет ли защитник национальной команды Марио Фернандес на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Да, он сыграет на чемпионате Европы. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить так, чтобы не было рецидива. Фернандеса проверили и в Москве. Была бы серьёзная травма, действовали бы по-другому. Он уже занимается с большой нагрузкой. Черышев получил один день отдыха. Сделали снимки. Нога в нормальном состоянии. Самошников вечером пожаловался на боль в задней поверхности бедра. Завтра сделаем ему МРТ. Надеемся, ничего страшного. Но завтра они однозначно не сыграют», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее Черчесов высказался о тактике сборной России на матч с Польшей.