Дания не сделает послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании не стали делать исключений для болельщиков на въезд в страну на время предстоящего чемпионата Европы по футболу.

По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, соответствующий запрос был направлен Датским футбольным союзом (DBU) в Министерство иностранных дел Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было.

В Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе игра сборных Дании и России, а также одна встреча 1/8 финала.

Ранее в РФС высказались о ситуации с недопуском российских болельщиков на матч Евро-2020 с Данией.