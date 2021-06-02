Дания не сделает послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро-2020
- Reuters
По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, соответствующий запрос был направлен Датским футбольным союзом (DBU) в Министерство иностранных дел Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было.
В Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе игра сборных Дании и России, а также одна встреча 1/8 финала.
Ранее в РФС высказались о ситуации с недопуском российских болельщиков на матч Евро-2020 с Данией.